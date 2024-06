Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 9 ani a fost ranit grav, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe drumul national DN 17D, in localitatea Sasarm din judetul Bistrita-Nasaud, acesta fiind lovit de o masina condusa de o femeie de 46 de ani. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, la locul…

- Un copil de 9 ani este in stare grava, dupa ce a fost lovit de o mașina in aceasta seara. Accidentul s-a petrecut in localitatea Sasarm. La volanul mașinii se afla o femeie din Nasaud. Accidentul s-a produs in aceasta seara, pe Drumul Județean 17D, in localitatea Sasarm. Din primele informații, un copil…

- Un copil de aproximativ 10 ani a fost ranit grav joi seara, dupa ce a fost lovit de o mașina, pe raza localitații Sasarm. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, echipaje SMURD (inclusiv terapia intensiva mobila) și un echipaj SAJ Bistrița-Nasaud au fost direcționate de urgența pe raza localitații Sasarm la un…

- O femeie din Constanța s-a ales cu dosar penal, dupa ce a lovit cu mașina un copil de șapte ani, care a traversa neregulamentar strada. Șoferița a fugit de la locul accidentului, insa a fost gasita de polițiști.

- UPDATE ,,Din primele verificari a reieșit ca pietonul nu ar fi suferit leziuni, nefiind diagnosticat de cadrele medicale.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA Inca un accident, azi, in municipiul Buzau, dupa ce in jurul pranzului doua femei au fost ranite in urma unui impact intre…

- Un elev de opt ani a fost lovit de o masina, marti, dupa ce a coborat din microbuzul scolar. Accidentul s-a produs pe un drum comunal din localitatea Cormaia, judetul Bistrita-Nasaud. „Din primele date, un minor de 8 ani din Cormaia, care ar fi traversat strada dupa ce ar fi coborat dintr-un microbuz…

- Un copil de 3 ani a ieșit pe strada și a fost lovit de mașina, in SibiuUn copil in varsta de 3 ani a patruns pe carosabil, in localitatea Șelimbar, județul Sibiu, micuțul fiind lovit de o mașina, luni noaptea, scrie Mediafax.

- Un juriu din California urmeaza sa decida cine este de vina dupa ce un copil de 2 ani și-a lovit mama insarcinata cu o Tesla model X, intr-un proces civil care ar putea ridica intrebari cu privire la caracteristicile de siguranța ale vehiculului și ar putea obliga compania de mașini electrice a lui…