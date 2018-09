Un copil de 8 ani a cazut și s-a ranit la cap și la picioare, in timp ce se afla in zona Varfului Caltun din Munții Fagaraș, la inalțimea de 2.527 metri, scrie Mediafax. Incidentul s-a produs sambata dupa-amiaza, intr-o zona accidentata. Salvamontiștii intervin pentru salvarea copilului. ”Zona accidentului este foarte dificila din punct de vedere al configuratiei terenului. Pacientul este constient, dar prezinta leziuni la cap si picioare, iar salvatorii, din primele informatii obtinute, nu pot evalua cat de grave sunt leziunile sau cum vor afecta, in perioada urmatoare, starea accidentatului.…