Copil de 8 ani mutilat de o petardă care i-a explodat în mână Un copil de 8 ani din judetul Constanta a fost grav ranit, miercuri, de o petarda care i-a explodat in mana. El a fost preluat de un elicopter SMURD și a fost transportat la spital. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta al Județului Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in localitatea Oltina, dupa ce […]

Sursa articol: sursazilei.ro

- Un baiat de 8 ani, din localitatea Oltina, a fost transportat miercuri la spital cu elicopterul SMURD, dupa ce o petarda i-a explodat in mana, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta. Purtatorul de cuvant al SAJ Constanta, Claudia Tatarici, a declarat, pentru AGERPRES, ca minorul…

- Un baiat de 8 ani, din localitatea Oltina, a fost transportat miercuri la spital cu elicopterul SMURD, dupa ce o petarda i-a explodat in mana, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta.

