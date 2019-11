Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de opt ani, din localitatea Pecineaga, județul Constanța, a disparut, sambata, in timp ce se juca in fața locuinței. Mai multe echipaje de poliție, poliție de frontiera și polițiști locali il cauta, potrivit news.ro.Polițiștii din Pecineaga, județul Constanța, au fost sesizați, sambata…

- Poliția Capitalei a cerut, sambata, sprijinul populației, pentru a gasi un baiat de 15 ani care a disparut, in urma cu doua zile, din curtea unui liceu din București, potrivit Mediafax.Poliția Capitalei anunța ca Luca Paul Antonescu, un copil de 15 ani, a disparut in urma cu doua zile din…

- Alerta in Constanta, dupa ce un copil de 12 ani a disparut fara urma. De cand a plecat de la domiciliu, Mihai nu a mai fost vazut si nimeni nu a auzit nimic de el. Politistii au cerut ajutorul populatiei in vederea depistarii acestuia.

- Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la 112. Potrivit IPJ Alba, la data de 23 septembrie 2019, in jurul orei 20,00, Politia Municpiului Alba Iulia a fost sesizata de catre o femeie din municipiu,…

- Polițiștii din Dolj cauta un tanar de 17 ani, din Filiasi. Tatal acestuia a sesizat in acesta seara faptul ca tanarul a plecat ieri de la domiciliu, impreuna cu alte doua persoane, sustinand ca se duce la munca, intr-o localitate din apropierea Craiovei, fara a specifica unde anume. De asemenea, membrii…

- Un adolescent din Motru este cautat de poliție, dupa ce ieri a disparut de acasa. Polițiștii din Motru au fost sesizați de o femeie, de 56 de ani, din municipiu, ca minorul, Olteanu Dorel-Mihai, de 17 ani, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din…

- Un barbat in virsta de 30 de ani, din Raucesti, care a fost dat disparut de mama sa, este cautat de politistii nemteni. “Politistii din cadrul Postului de Politie Raucesti au fost sesizati, la data de 12 august, de catre o femeie de 58 de ani, din Grumazesti, despre faptul ca fiul sau Cotfase Marius,…

- Un copil a fost dat disparut duminica, in zona lacului Ciuperca din Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea, salvatorii Detașamentului de pompieri Tulcea au fost solicitați sa intervina in municipiul Tulcea, in zona lacului Ciuperca, pentru cautarea unui copil disparut. Micuțul a intrat in apa și n-a mai…