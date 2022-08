Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de șapte ani a fost ranit dupa ce s-a cațarat pe o coloana ornamentala, expusa in incinta Primariei Generale a Capitalei. Baiețelul a fost transportat la spital, fiind conștient la momentul preluarii de catre ambulanța. Luni, in jurul orei 13.40, in holul de la intrarea principala in sediul…

- Un copil de un an și patru luni a cazut de la etaj, intr-un mall din municipiul Arad. El a suferit rani foarte grave și a fost dus la spital, in coma. Politistii aradeni au intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in acest caz. ACTUALIZARE 9.45. Inspectoratul de Politie Judetean Arad…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in apropiere de Timișoara, dupa ce o barna de lemn a patruns prin parbrizul autoturismului in care se afla un copil de 3 ani. Totul s-a intamplat la Moșnița Noua, pe sensul de mers spre Albina, potrivit Opinia Timișoarei . Autoutilitara a virat la dreapta pe o strada…

- La doar o zi dupa o tragedie similara in Petroșani, un copil de un an si 10 luni a cazut de la etajul 4 al unui bloc din municipiul Orastie. Baiețelul nu a mai putut fi salvat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, potrivit Agerpres.