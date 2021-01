Stiri pe aceeasi tema

- Politisti si forte ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad cauta, sambata seara, un copil de sapte ani care a disparut de acasa in cursul diminetii, fiind cercetat un camp din zona localitatii Vanatori. Purtatorul de cuvant al ISU Arad, George Plesca, a declarat ca fortele au fost…

- In urma cu puțin timp o femeie a sunat la 112 și a spus ca baiatul sau de șapte ani a plecat de dimineața la joaca și nu s-a mai intors. Totul s-a intamplat in satul Vanatori din comuna Mișca. „Garda nr 2 de intervenție Chișineu Criș intervine cu un echipaj SMURD, un echipaj de […] The post Panica la…

- Un copil in varsta de 3 ani, care a disparut in cursul zilei de luni intr-o padure din apropierea localitatii Hetea, este cautat de mai multe echipe de salvare, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, peste 100 de persoane…

- Alexei Rodețchi, in virsta de opt ani, a plecat de la școala nr. 14 de la Tiraspol in jurul orei 15:30, dar așa și nu s-a intors acasa. Pina acum nu se cunoaște unde se afla, relateaza aif.md. {{488674}}Semnalmente: inalțime 140 cm, corp mediu, par castaniu, ochi caprui. Era imbracat intr-o jacheta…

- Fetița de trei ani, din orașul Otaci, care a disparut fara urma in dupa-amiaza zilei de ieri, este de negasit. Oamenii legii continua cautarile și la aceasta ora. Informația a fost confirmata pentru publika.

- Polițiștii bihoreni il cauta pe Mark Tolvai, un tanar de 23 de ani din Valea lui Mihai, care a plecat de acasa in cursul zilei de joi și nu a mai revenit. Cei care pot oferi informații cu privire la dispariția tanarului de 23 de ani sunt rugați sa sune la 112 sau sa contacteze cea mai apropiata secție…

- Cautari ale polițiștilor timișoreni in cazul unui tanar de 17 ani. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce minorul a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Cei care au informații sunt rugați sa sune la 112 sau sa contacteze cea mai apropiata secție de poliție.