- Un numar de 20 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați in localitatea Livadia, județul Hunedoara, unde a fost accidentat un copil de 6 ani, iar rudele au batut șoferul și au atacat echipajul de ambulanța, relateaza Mediafax. Poliția Hunedoara a stabilit ca, din primele cercetari, copilul in varsta…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc sambata seara, in Piața Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca.Din primele informații, un tanar in varsta de 29 de ani care se deplasa cu un autoturism inspre Bulevardul 21 Decembrie 1989 a accidentat un barbat in varsta de 82 de ani,…

- Un barbat a ajuns marți seara la spital, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe strada Fierarilor din Gherla, langa liceul Petru Maior. Din primele informații, in jurul orei 20.30, un tanar in varsta de 20 de ani, in timp ce se deplasa pe strada Fierarilor, din direcția autogarii spre strada Bobalna,…

- Accident rutier petrecut azi, 20 iunie, in jurul orei 14.30, chiar in centrul Capitalei, pe Bulevardul Regina Elisabeta. in fața libarariei Eminescu: o mașina de poliție a lovit in spate un autoturism.Impactul a fost atat de violent, incat bubuitura s-a auzit din fața Facultații de Arhitectura.La fața…

- O ambulanta SMURD, aflata in misiune, a ajuns in șanț, joi, dupa ce șoferul a vrut sa depașeasca și s-a ciocnit cu o masina care a virat brusc la stanga, in comuna Balești, județul Gorj. Nimeni nu a fost ranit.Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj, echipajul…

- O ambulanța SMURD a fost implicata astazi intr-un accident, in apropiere de Gheorghe Doja. Din fericire, nu au existat raniți, ci doar pagube materiale. Mașina SMURD a lovit in plin o caruța care circula ilegal pe E85. Ambulanța, care se... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.