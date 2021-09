Copil de 4 luni, ucis de părinții beți care au adormit peste el Parintii unui copil in varsta de patru luni sunt cercetati penal de procurori si politisti dupa ce au adormit pe cel mic si l-ar fi ucis. Cei doi parinti locuiesc in satul Halceni din comuna Sipote, si au cinci copii. De asemenea, cei doi traiau in concubinaj si consumau alcool in cantitati apreciabile. Copilul a fost gasit mort ieri-dimineata la ora 6, atunci cand mama a trezit toti copiii pentru a merge la scoala. „La data de 22 septembrie, in jurul orei 7, politistii au fost sesizati prin apel unic de urgenta 112, de catre un barbat despre faptul ca fiica sa, in varsta de 4 luni, nu mai respira.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Povestea celui mai tanar invațator din Romania: a inceput sa profeseze la varsta la care alți tineri erau inca in bancile liceului Povestea celui mai tanar invațator din Romania: a inceput sa profeseze la varsta la care alți tineri erau inca in bancile liceului Razvan Gabriel Mihalache este probabil…

- Într-un interviu acordat BBC și preluat și de Irish Times, Phil Collins spune ca abia poate ține în mâini un baț din acelea cu care se bate la tobe și ca starea lui de sanatate îl obliga sa stea pe un scaun în timp ce cânta în timpul concertelor live. Bateristul…

- Un grav accident rutier s-a produs, luni dupa-amiaza, pe raza localitații Halceni, comuna Șipote din județul Iași. Din primele informații, in urma accidentului ar fi rezultat doua victime, inconștiente. UPDATE 2: In urma accidentului au rezultat 3 victime, in autoutilitara un barbat care a fost preluat,…

- Un șofer in varsta ar fi adormit la volan pe DN 1C, la Jucu, a intrat pe contrasens, unde a lovit un Duster, care circula regulamentar.Un conducator auto care se deplasa pe DN1C a intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa pe sensul opus. ”Un domn mai in varsta a intrat pe contrasens.…

- FOTO VIDEO| APEL UMANITAR pentru o mama cu doi copii luați in plasament: Fetița a fost batuta crunt de parinții naturali pana la varsta de 6 luni FOTO VIDEO| APEL UMANITAR pentru o mama cu doi copii luați in plasament: Fetița a fost batuta crunt de parinții naturali pana la varsta de 6 luni In afara…

- O fetita de doi ani din localitatea Ivesti a fost gasita, joi, in stop cardiac la domiciliu de echipajele de ambulanța. Parinții le-au spus cadrelor medicale ca fata s-a inecat, dar salvatorii nu au gasit corpuri straine in corp. Reprezentanții IPJ Galați au transmis pentru ziarul Libertatea ca a fost…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 10:00, pe Bulevardul Independenței din municipiul Baia Mare.O șoferița in varsta de 20 de ani a accidentat o mama in varsta de 37 de ani și pe fetița ei de 2 ani, ambele aflate in traversarea strazii, pe trecerea pentru pietoni semnalizata și marcata…