Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 4 ani a fost ranit, duminica, dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de alta, condusa pe DN 59, dinspre Voiteg spre Gataia, in județul Timiș. Autoturismul a fost apoi proiectat in altul staționat.Potrivit Poliției Timiș, un tanar in varsta de 21 de ani, a condus un autoturism pe…

- Grav accident in Arad, in jurul orei 04:10, pe DJ 792, dinspre Seleuș spre Ineu. O persoana in varsta de 38 de ani a murit, și alte doua, in varsta de 23, respectiv 30 de ani, au fost grav ranite, dupa ce mașina in care se aflau a ieșit de pe șosea, a ajuns in șanț și apoi a lovit un copac.

- Accident de circulație marți dupa-amiaza, pe strada Cloșca din Timișoara. Mașina condusa de un șofer in varsta de 19 ani, care nu s-a asigurat corespunzator, a lovit un alt autoturism, iar un copil in varsta de 8 ani a fost ranit. „Un tanar in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe banda 1 […]…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de sambata, 12 August 2023, pe DN13, in zona localitatii Vanatori din judetul Mures.Pompierii de la Detasamentul Sighisoara au fost alertati si intervin intr un mod rapid si coordonat la un accident rutier care a avut loc pe DN13, in zona localitatii Vanatori.Potrivit…

- Un nou accident de circulație, astazi, in vestul țarii, de aceasta data la intersecția DN 7 cu autostrada A1, in județul Hunedoara. „La data de 9 iulie, ora 13:54, un barbat in varsta de 63 de ani, din orașul Hațeg, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Aurel Vlaicu la intersecția DN…

- La data de 05 iulie 2023, ora 14:53, un barbat in varsta de 43 de ani, din municipiul Petroșani, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN66 din direcția Petroșani-Hațeg, in afara localitații Merișor, s-ar fi angajat intr-o depașire neregulamentara a unui ansamblu de vehicule intrand in coliziune…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din orașul Broșteni, Ermil Popinciuc, internat la ATI in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, dupa ce a suferit un accident rutier, are nevoie de sange. Prietenii sai fac apel la persoanele care pot dona sa se prezinte la Centrul de ...

- UPDATE Reprezentanții Spitalului Județean Buzau au venit cu detalii despre starea de sanatate a tanarului. ,,Tanarul in varsta de 18 ani, victima a unui accident de motocicleta, a fost transportat la U.P.U.-SMURD din cadrul S.J.U. Buzau. Acesta a suferit ruptura de splina si fractura de femur. Pacientul…