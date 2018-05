Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Capitala au demarat o ancheta dupa ce un copil a murit la Spitalul de Boli Infectioase „Matei Bals“. Acesta era internat impreuna cu parintii, care au afirmat ca au inceput sa se simta rau dupa ce au mancat, toti trei, shaorma cumparata de la un fast food din Bucuresti.

