Copil de 3 ani, dispărut într-o pădure din județul Covasna, a fost găsit de poliție după 24 de ore Peste 100 de persoane l-au cautat pe minor in cursul serii de luni, fara niciun rezultat, iar actiunea a fost reluata marti dimineata, scrie covasnamedia.ro „In seara zilei de 4 ianuarie, pompierii au fost solicitati pentru cautarea unui minor disparut in padurea din zona localitatii Hetea. In urma solicitarii s-au format echipe de cautare-salvare, astfel ca peste 100 de pompieri militari din cadrul ISU Covasna si ISU Brasov, politisti, jandarmi, salvatori montani din cadrul Serviciului Public Salvamont Covasna, voluntari din cadrul ASV Romania si cetateni au cercetat padurea in cautarea minorului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

