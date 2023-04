Copil de 3 ani din Agriș decedat în drum spre spital Un copil de 3 ani din Agriș a decedat la scurt timp dupa ce a fost luat de la gradinița. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca unui minor de 3 ani, domiciliat in localitatea Agriș, in timp ce se afla in incinta gradiniței din aceeași localitate, i s-ar fi facut rau. Minorul a fost preluat de catre un echipaj de ambulanța, insa, in ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, s-a constatat decesul acestuia. Trupul neinsuflețit a fost depus la Prosectura Spitalului Satu Mare, in vederea efectuarii necropsiei. In cauza, nu sunt suspiciuni, cercetarile fiind continuate pentru… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

