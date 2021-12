Copil de 15 ani reținut în cazul incendiului din Constanța Doi copii, unul de 13 ani si altul de 15 ani, sunt suspectati in cazul incendiului de la blocul din municipiul Constanta. Ei au fost identificati si audiati de politisti, noteaza News.ro. Un copil de 15 ani a fost reținut dupa incendiul de la blocul din Constanța, soldat cu 150 de apartamente afectate și 37 […] The post Copil de 15 ani reținut in cazul incendiului din Constanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost filmati cu cateva secunde inainte de incendiul devastator de la Constanta. Politistii au deschis o ancheta si ii cauta acum pe cei doi tineri filmati de camera de supraveghere. Este luata in calcul ipoteza unui incendiu pus intentionat. Cei doi tineri au fost filmati de o camera de…

- Principalul suspect in cazul dublului asasinat de la Iași a fost prins in Italia. Barbatul, de origine marocana, fugise din Romania in noaptea comiterii faptelor. Suspectul, care a fost dat in urmarire internaționala, a fost localizat și reținut in Roma. “Prin cooperarea dintre Poliția Romana și autoritațile…

- Un copil de 6 ani a fost atacat de mai mulți caini intr-o comuna din județul Constanța, fiind grav ranit in urma mușcaturilor. Medicii au incercat sa il resusciteze, dar nu au mai reușit. Poliția a deschis o ancheta penala. Incidentul s-a petrecut in Cotu Vaii, o localitate aflata la 60 de km de orașul…

- Explozia produsa vineri dimineața intr-o pensiune din Cluj-Napoca, soldata cu un mort si doi raniti, este anchetat de Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj. “In data de 10.12.2021, in jurul orelor 07:00, a avut loc o explozie la un imobil din Cluj-Napoca, cu consecinta decesului unei persoanei, ranirea…

- Procurorii de la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis punerea sub acuzare a mai multor persoane in cazul incendiului de la spitalul din Piatra Neamt, intre acestea fiind si doi medici. Aceștia ar fi mințit in legatura cu ingrijirea unor bolnavi in timpul incendiului, care ar fi ramas…

- Anchetatorii au reușit sa stabileasca cauza incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, in urma caruia 11 persoane și-au pierdut viața. “Din declarațiile date de catre managerul spitalului și de coordonatorul de secție, coroborate cu probele video, din tavanul de pe Secția ATI, s-a…

- Israel a identificat pe teritoriul sau, la un copil de 11 ani, un prim caz al subvariantei Delta a coronavirusului, care circula deja in mai multe tari europene, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Ierusalim. „Varianta AY4.2, care a fost descoperita in mai multe tari europene, a fost identificata si…

- Constanțenii vor protesta, vineri seara, in fața Spitalului de Boli infectioase din Constanța, unde șapte persoane și-au pierdut viața in urma incendiului. Protestul incepe la ora 19.00, fiind așteptat și co-președintele AUR, George Simion. Oamenii sunt așteptați sa-și strige nemulțumirile și sa o aprinda…