Copil de 14 ani, mort după ce un copac a căzut peste maşina în care se afla o familie întreagă Drama fara margini in județul Caraș-Severin. Un copil a murit și trei adulți au ajuns și ei la spital, dupa ce un copac a cazut peste o mașina aflata in trafic, la intrarea in Reșița. In masina se aflau patru persoane, din care au fost transportate la spital trei: un minor de sex masculin (gasit […] The post Copil de 14 ani, mort dupa ce un copac a cazut peste masina in care se afla o familie intreaga first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

