Copil de 14 ani, disparut in Somes Doua echipaje ale pompierilor satmareni intervin cu o autospeciala de prima intervenție și comanda dotata cu o barca pneumatica și o ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila, pentru cautarea unei victime, de aproximativ 14 ani, posibil inecata in raul Someș, pe raza localitații Paulești. Nenorocirea a avut loc azi, 5 iunie dupa-amiaza. Vom reveni cu […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

