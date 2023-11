Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 14 ani din Sectorul 2 al Capitalei este cautat de politisti, dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Oamenii legii cer ajutorul populației pentru gasirea lui.

- ”La data de 6 noiembrie 2023, Politia Capitalei a fost sesizata despre disparitia unui minor, care in aceeasi zi, a plecat de la adresa de domiciliu din Sectorul 2 si nu a mai revenit pana in prezent”, a transmis, marti, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca minorul disparut se numeste ROMAN…

- O tanara de 18 ani este cautata de politisti, dupa ce a disparut din Sectorul 3 al Capitalei. Ea a plecat vineri in parc cu fiul sau de un an, dar nu a mai revenit.”La data de 5 noiembrie 2023, Politia Capitalei a fost sesizata despre disparitia unei tinere, care in cursul zilei de 3 noiembrie a.c.,…

- "La data de 29 septembrie 2023, Politia Capitalei a fost sesizata și solicita sprijin in vederea depistarii unui tanar care, la data de 28 septembrie 2023, in jurul orei 22:58, a plecat de la adresa de domiciliu, din Sectorul 4, și nu a mai revenit pana in prezent.Tanarul disparut se numeste FILIP CRISTIAN…

- Poliția Capitalei cere ajutorul cetațenilor dupa ce un baiat in varsta de 17 ani a disparut. Adolescentul a plecat de dimineața la școala și nu s-a mai intors acasa. ”La data de 26 septembrie 2023, Politia Capitalei a fost sesizata și solicita sprijin in vederea depistarii unui minor care, in cursul…

- Politia Capitalei cere sprijin pentru gasirea unui copil de 13 ani. Acesta a plecat de acasa joi seara si nu a mai revenit.Vineri, Politia Capitalei a fost sesizata și cere sprijin pentru gasirea unui minor care, joi, a plecat de la adresa de domiciliu din Sectorul 2 și nu a mai revenit pana in prezent,…

- Poliția Capitalei cer ajutorul cetațenilor dupa o fata de 14 ani a disparut. Ultima data a fost vazuta la o adresa din Sectorul 2, dupa-amiaza, iar de atunci, nimeni nu mai știe nimic de ea.

- Femeia disparuta se numeste IONIȚA IONELA, este in varsta de 44 de ani si are urmatoarele semnalmente: • Inaltime: 1,65 m, greutate 70 kg, ochii caprui, ten alb, par saten, fața rotunda, constituție robusta. • La data dispariției purta: sandale bej, paltaloni negri și tricou de culoare inchisa. •…