Copil de 13 ani operat de o tumoră la creier. E bine! Un copil de 13 ani, cu o tumora foarte rara, a fost operat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Initial, a venit de la Suceava la Iasi la Spitalul de Copii „Sf. Maria" avand dureri de cap, varsaturi si tulburari de mers. Medicii au diagnosticat o tumora la nivelul creierului, fiind nevoie de interventie chirurgicala. „A fost un copil vesel si dintr-odata asa si-a pierdut din energie. Nu a dat simptome ca sa zic ca are ceva. Dar tot venea de la scoala si se plangea ca nu se concentreaza la tabla, il dor ochii si-l iau durerile de cap. Am zis ca probabil e programul incarcat, si dupa sarbatori… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

