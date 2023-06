Stiri pe aceeasi tema

- Calatorie intrerupta aproape de destinație pentru trei turci care au trecut ilegal granița din Serbia in Romania. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera intr-o mașina, in timp ce se indreptau spre Timișoara. Șoferul, un cetațean roman, este cercetat penal pentru trafic de migranți.

- Politistii au fost sesizati ca la iesire din Timisoara de afla trupul unui barbat la marginea drumului. In urma investigatiilor, a reiesit ca acesta a fost lovit de o masina, iar soferul a fugit de la locul accidentului, ulterior fiind identificat de politisti si retinut 24 de ore, potrivit news.ro.Cadavrul…

- „La data de 14 mai a.c., in jurul orei 23.50, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1C, in localitatea Lapușel. Deplasați la fața locului, din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat, de 47 de ani, din Lapușel, care…

- In jurul orei 21.00, polițiștii Biroului Rutier Brașov au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DN1E, la km. 5+400 m., ar fi avut loc un accident rutier in care a fost implicat un autovehicul. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca autoturismul, care circula dinspre Brașov…

- Un șofer, beat la volan, a facut un accident sambata dupa-amiaza, in jurul orei 15.10, in zona Piața Garii din Cluj-Napoca, dupa care și-a continuat deplasarea. Insa, celalalt șofer l-a urmarit și l-a oprit, dupa care polițiștii au constatat ca era sub influența alcoolului și l-au reținut pentru 24…

- Scene ireale pe o strada din orașelul polonez Golub-Dobrzyn, unde un sicriu a cazut din mașina funerara care mergea spre inmormantare. Poliția a inceput o ancheta in acest caz. Incidentul s-a intamplat, luni, inainte de pranz.

- Un dosar a fost trimis in instanta de procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie pe jumatate „expirat". Pentru una dintre cele doua infractiuni de care fusese acuzat un sofer, termenul de prescriptie a raspunderii penale se implinise deja. Magistratii Judecatoriei nu l-au mai putut condamna decat…

- Eveniment Un biciclist de 35 de ani, din Maldaeni, a decedat, dupa ce a fost acroșat de un autoturism martie 9, 2023 09:37 Seara trecuta, la ora 21:17, polițiștii au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul ca in localitatea Maldaeni, județul Teleorman, pe DE 70, a avut loc un eveniment rutier.…