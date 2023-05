Stiri pe aceeasi tema

- Un caz socant a avut loc in localitatea Bragadiru din judetul Ilfov. Un copil de aproximativ 11 ani a fost dus pe un teren viran de un adolescent care l a agresat. Totul a fost filmat de un martor la agresiune iar imaginile au aparut in mediul online."Avand in vedere imaginile aparute in spatiul public,…

- Un copil de aproximativ 11 ani a fost batut pe un camp din Bragadiru. Și, in timp ce agresorul lui lovea intruna, cu pumnii și picioarele, alți doi tineri filmau intreaga scena. Imaginile publicate apoi de tineri pe rețelele sociale au ajuns și la polițiști, care au identificat atat victima, cat și…

- Serghei Bradu, unul dintre barbații care in noaptea de 19 mai 2018 a fost snopit in bataie de un grup de sportivi de performanța in preajma unui club din fața centrului comercial „Atrium”, a fost condamnat la o pedeapsa cu amenda in marime de 50 mii lei. Sentința a fost pronunțata de magistrații Judecatoriei…

- Un barbat de 32 de ani, care iși ispașea pedeapsa de 12 ani intr-un penitenciar de tip inchis, a fost recunoscut vinovat pentru savarșirea a patru episoade de nesupunere prin violența, cerințelor administrației penitenciarului, stabilindu-i-se o pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 5 ani,…

- Un barbat din Doștat s-a ales cu inchisoare cu suspendare, dupa ce a batut un consatean intr-un local public din comuna. In actul de sesizare s-a retinut ca, la data de 17 august 2021, organele de poliție au fost sesizate prin SNAU 112, de catre un martor, despre faptul ca persoana vatamata, in timp…

- Bataie ca in Vestul Salbatic, intr-un bar dintr-un sat din Alba: Un barbat a fost lovit cu o sticla in cap și batut cu pumnii și picioarele. Ce pedeapsa a primit agresorul Bataie ca in Vestul Salbatic, intr-un bar dintr-un sat din Alba: Un barbat a fost lovit cu o sticla in cap și batut cu pumnii și…

- A luat un pumn și a dat cu lopata: Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba dupa o bataie pe șantierul Bailor Sarate de la Ocna Mureș A luat un pumn și a dat cu lopata: Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba dupa o bataie pe șantierul Bailor Sarate de la Ocna Mureș Un barbat din Alba a fost condamnat…

- Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba care a batut un copil intr-un parc de joaca: „Iti promit ca nu o sa-ti mai revezi familia” Ce pedeapsa a primit un barbat din Alba care a batut un copil intr-un parc de joaca: „Iti promit ca nu o sa-ti mai revezi familia” Un barbat din Alba a fost condamnat de…