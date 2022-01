Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 13 ani a fost gasit in stare de inconstienta, sambata, 29 ianuarie, intr un sant din localitatea Deleni, judetul Iasi. Din primele cercetari, acesta a fost lovit de o masina.Din cercetarile efectuate pana in prezent, a rezultat ca un minor in varsta de 13 ani ar fi fost suprins si accidentat…

- Un copil in varsta de 13 ani e in stare critica, dupa ce a fost gasit incoștient intr-un șanț de pe marginea drumului, lovit de o mașina, a transmis Poliția. Incidentul s-a petrecut sambata, 29 ianuarie, in comuna Deleni, județul Iași. Un elicopter SMURD, care trebuia sa transfere un pacient dintr-un…

- Baiatul a fost gasit in coma și șoc traumatic. Acesta a fost probabil lovit de o mașina, cred reprezentanții ISU.Copilul a fost intubat, ventilat mecanic, incalzit și dus la Spitalul Sfanta Maria.Potrivit medicilor, prognosticul este rezervat. A fost anunțata și poliția, potrivit unei agenții de presa.

- Un copil de 11 ani, cel mai probabil lovit de o mașina, a fost gasit sambata in coma la marginea unui drum din localiatea Deleni, județul Iași. Potrivit ISU Iași, autoritațile au fost alertate prin apel la 112 cu privire la faptul ca un copil este inconștient intr-un șanț din comuna Deleni.La…

- Duminica seara, un barbat a fost gasit ranit pe sosea in Pacurari. Politistii si echipajele medicale au fost chemate, insa nu se stia ce s-a intamplat. Erau doua ipoteze: ori individului i se facuse rau si cazuse ori fusese lovit de o masina. Astazi s-a aflat ce s-a petrecut, iar cele doua ipoteze s-au…

- Un politist aflat in timpul serviciului a fost ranit dupa ce a fost lovit de un autoturism in timp ce ii facea semn soferului sa opreasca, informeaza, luni dimineata, IPJ Arges. „La data de 3 ianuarie, in jurul orei 9,00, un politist din cadrul Politiei Orasului Costesti, aflat in exercitarea atributiilor…

- Un barbat de 39 de ani din Suceava, conducea autoturismul pe DJ 209K, in interiorul localitații Marginea, avand direcția de deplasare dinspre centrul localitații Marginea spre localitatea Volovaț, iar la un moment dat acesta a intrat in coliziune cu un biciclist de 51 de ani, din Marginea. In urma…