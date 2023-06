Stiri pe aceeasi tema

- Copilul in varsta de 11 ani a fost stabilizat la Suceava, insa a fost transferat la Iași, fiind internat la Spitalul „Sfantul Spiridon”. Micuțul are afectata vederea, iar in momentul de fața este sub tratament și monitorizare.

- Managerul Spitalului „Prof. Dr. Nicolae Oblu‟ Iasi, conf.univ.dr. Lucian Eva, afirma ca din ce in ce mai des sunt intalnite cazuri de tumori cerebrale in randul tinerilor. „Patologia tumorala este din ce in ce mai des intalnita la tineri, in parte datorita conditiilor de viata in care acestia se afla,…

- Biserica „Sfantul Spiridon", de la bld. Independentei, va fi reabilitata. Investitia este estimata la 8,3 milioane lei, conform devizului de lucrari care va fi aprobat saptamana viitoare de catre Consiliul Local (CL). Potrivit Primariei, lacasul de cult are nevoie de lucrari de interventie, conservare…

- Un pacient cu accident vascular cerebral acut a fost salvat de medicii neurologi și intervenționiști la Spitalul Județean de Urgența Suceava. Este vorba despre un angajat al Spitalului din Piatra Neamț care a fost transferat la Suceava, pe cale terestra, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral…

- Rasturnare de situație in cazul cardiologului Dan Tesloianu de la Spitalul ”Sfantul Spiridon” din Iași acuzat ca refolosea stimulatoare cardiace extrase de pe cadavre. Medicul a fost plasat in arest la domiciliu. In acest caz procurorii cerusera prelungirea arestului preventiv cu inca o luna. Judecatorul…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Victor-Andrei Dinescu, din Șelimbar, Sibiu, este de un an și jumatate prins in valtoarea unei cumplite lupte pentru supraviețuire in care…

- Medicul care i-a facut anestezia tanarului venit la spitalul din Vatra Dornei pentru o operatie la cot si care a decedat spune ca a fost un caz extrem de dramatic si de nefericit si de cumplit, o eventualitate foarte rara de insuficienta cardiaca. El sustine ca nu a gresit cu nimic. Un tanar de 28 de…