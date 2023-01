Copil de 10 ani, spulberat de o mașină pe stradă. Minorul a decedat pe loc Un copil de 10 ani a murit dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada, intr-un cartier din Timișoara. Un copil in varsta de 10 ani, care traversa strada printr-un loc nepermis, in Timisoara, a fost accidentat mortal, sambata seara, de o masina care circula regulamentar. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest si nu consumase alcool. Politistii au intocmit un dosar penal. Accidentul s-a petrecut la iesirea din Timisoara, pe strada Polona. ”Politistii au constatat ca un barbat, in varsta de 34 de ani, a condus un autoturism pe strada Polona din municipiul Timisoara, dinspre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

