Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Arges au intervenit, sambata, pentru salvarea unui barbat care conducea un grup de studenti si a unuia dintre membrii grupului, care au cazut intr-o rapa in zona Varfului Moldoveanu, din Muntii Fagaras.

- Un barbat in varsta de 80 a murit, miercuri, dupa ce a cazut de pe acoperisul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt. Directorul unitatii medicale, doctorul Cristina Atanasoaie Iacob, a decla...

- Un barbat a fost ranit dupa ce un copac a cazut, joi, din cauza ploilor, peste masina pe care o conducea, in Barlad, judetul Vaslui. Si in Bacau sunt probleme, iar autoritatile supravegheaza raul Slanic, pentru a vedea daca se impune evacuarea zonei, acesta fiind aproape iesit din matca. Circulatia…

- Un copil care se deplasa pe bicicleta a fost ranit, vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut, pe strada. Accidentul s-a produs in zona Reciu, la intrare in Sebeș dinspre Calnic. Pentru acordarea primului ajutor medical a intervenit un echipaj SMURD din Sebeș. ”Un minor de 10 ani, din Reciu, primește ingrijiri…

- Un barbat din Brașov, care a fost martor la un accident rutier și a vrut sa fie de ajutor a avut ghinionul sa fie ranit de un cablu cazut in urma evenimentului rutier. Accindentul a avut loc miercuri, pe DN 73, pe raza localitații Moeciu de Jos. Un autoturism, condus de un brașovean in varsta de 29…

- In cursul zilei de duminica politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca un copil de zece ani, din Craiova, a cazut dintr o tiroliana amsplasata in Parcul ldquo;Nicolae Romanescu".Potrivit politistilor, din primele cercetari a rezultat faptul ca minorul a…

- In cursul zilei de duminica polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Craiova au fost sesizați cu privire la faptul ca un copil de zece ani, din Craiova, a cazut dintr-o tiroliana amșplasata in Parcul “Nicolae Romanescu”. Din primele cercetari a ...

- Un copil de cinci ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a cazut peste geamul de la etajul doi al casei in care locuieste. Nenorocirea s-a produs, ieri, in satul Gura Galbenei din raionul Cimislia.