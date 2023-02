Copil de 10 ani, prins de polițiști în timp ce conducea o mașină Un copil de 10 ani s-a urcat la volanul unei mașini și a inceput sa conduca prin localitatea Voia. Pe scaunul din dreapta se afla prietenul sau, in varsta de 11 ani. Distracția a luat sfarșit in scurt timp, cand au fost prinși de polițiști. „La data de 28 februarie a.c., in jurul orei 16,27, politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti au oprit pentru control, pe raza localitatii Voia, un autoturism. La volanul autoturismului, politistii au identificat un minor de 10 ani, din localitate, iar ca pasager in autovehicul a fost identificat un alt minor, de 11 ani”, precizeaza IPJ Dambovita. Copilul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Mulți copii de 12 ani sunt fani ai jocurilor video cu mașini, alții, din nefericire, aleg realitatea. Așa a fost și cazul unui puști de 12 ani, din Dambovița, care s-a urcat la volanul unei mașini, alaturi de prietenii lui, unul de 13 ani, altul de 14. „La data de 25 februarie, in jurul orei 20,55,…

- "La data de 25 februarie, in jurul orei 20,55, politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti au oprit pentru control, pe DJ 702A, in localitatea Voia, un autoturism. La volanul autoturismului, politistii au identificat un minor de 12 ani, din localitate, iar ca pasageri in autovehicul au fost identificati…

- La data de 25 februarie a.c.,in jurul orei 20:55, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au oprit pentru control, pe DJ702A, in localitatea Voia, un autoturism. La volanul autoturismului, polițiștii au identificat un minor de 12 ani, din localitate, iar, ca pasageri in autovehicul au fost identificați…