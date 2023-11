Cine transmite meciul Israel - Romania, care le poate aduce tricolorilor calificarea la Euro 2024

In lotul Romaniei pentru partidele cu Israel si Elvetia a fost convocat in premiera in cariera sa si un fotbalist de la Farul Constanta, mijlocasul Andrei Artean.Echipa nationala de fotbal a Romaniei poate… [citeste mai departe]