Copil cu un pistol in mana, pe post de cersetor. Se intampla ziua in amiaza mare (Foto)

Doi politisti din Constanta au fost muscati de doi barbati infectat cu virusul HIV

Detinutul are 36 de ani, cu domiciliul in Bucuresti, si are la activ cinci condamnari.Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta a cerut ieri arestarea preventiva a unui barbat, de 36 de ani, din Bucuresti, infectat… [citeste mai departe]