Copil cu arsuri grave în urma unui incendiu, externat după două săptămâni Unul dintre cei doi copii care au fost scosi din incendiul din comuna vasluiana Tacuta a fost externat ieri din spital dupa aproape doua saptamani de tratament. Anuntul a fost facut de medicul curant al acestuia, dr. Sidonia Susanu. Aceasta a subliniat faptul ca micutul de 6 ani, ars in incendiu, a fost la un pas de a fi transferat in strainatate. "Dupa 13 zile de la internare, unul dintre pacientii victime ale cumplitului incendiu de la Vaslui a fost externat. A fost internat cu diagnosticele de arsura ale cailor aeriene superioare si inferioare. Arsura prin flacara 11- suprafata corporala.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

