- In imaginile aparute in spatiul onlinse se poate vedea cum un copil cade in apa dintr-o barca aflata pe raul Mures. Niciun pasager din barca respectiva nu purta vesta de salvare. „Ieri erau multi copii si adulti care se plimbau cu barcile, fara sa fie cineva specializat ca sa zic asa, nimeni nu avea…

- O barca cu 12 persoane, din care 6 adulți și 6 copii, s-a rastunat, duminica seara, 30 aprilie, in zona localitații Periam Port din județul Timiș. Barca a fost gasita la aproape 3 km departare de locul in care s-a rasturnat cu cei 12 oameni, aproape de Periam Port, a transmis ISU Banat. Persoanele din…

- UPDATE! La data de 30 aprilie a.c., in jurul orei 20:10, polițiștii Secției 12 Poliție Rurala Periam au fost sesizați cu privire la faptul ca in zona localitații Periam Port din județul Timiș s-ar fi rasturnat o barca in care se aflau mai multe persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat…