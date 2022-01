Copil căzut din telescaun la Poiana Brașov Un copil a cazut dintr-un telescaun, miercuri dupa amiaza, in statiunea Poiana Brasov. Copilul s-a ridicat, nefiind ranit grav, iar salvamontistii care au intervenit la fata locului nu l-au mai gasit in locul unde a cazut, ci la statia de imbarcare a telescaunului. Copilul, in varsta de 6 ani, a cazut de la 4-5 ani […] The post Copil cazut din telescaun la Poiana Brașov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

