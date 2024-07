Copil care traversa strada pe bicicletă, accidentat de o maşină Un copil de cinci ani care traversa strada pe bicicleta a fost accidentat de o masina, in municipiul Ploiesti. Copilul a fost ranit, fiind transportat la spital. ”La data de 1 iulie a.c., politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Ploiesti au fost sesizati despre producerea unui accident rutier pe strada Grindului din municipiul Ploiesti. Din primele cercetari a reiesit ca un barbat, de 40 de ani, in timp ce conducea un autoturism, ar fi acrosat un minor de cinci ani, angajat in traversarea partii carosabile, pe o bicicleta”, a transmis, luni seara, IPJ Prahova. In urma accidentului,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

