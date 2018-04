Copil blocat sub apă mai bine de zece minute. Cum au reușit salvatorii să-l scoată din piscină în viață Un copil de 12 ani a ramas a fost prins sub apa timp de aproximativ zece minute dupa ce și-a blocat piciorul in canalul de aspirație a unei piscine. In mod miraculos, copilul a reușit sa supraviețuiasca. Acesta a fost scos din piscina, insa totul i se datoreaza unui barbat care i-a facut respirație gura la gura sub apa. Incindetul a avut loc in piscina unui hotel din Carolina de Sud. Piciorul baiatului a ramas blocat intr-un canal de aspirație de 6 centimetri, dupa ce gratarul a fost inlaturat, scrie metro.co.uk. Baiatul a fost transportat imediat… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

