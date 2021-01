Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) precizeaza ca a demarat un control in legatura cu inregistrarea video dintr-un centru de plasament din Voluntari aparuta in mediul online si a inaintat o plangere penala catre Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Arhiepiscopul Ciprian a binecuvantat sambata noul centru social al Asociației Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei. Evenimentul a avut loc de hramul Asociației, Soborul Maicii Domnului, și la implinirea unui an de la sfințirea vechiului centru social, informeaza Basilica.ro…

- Kenes Lajos, in varsta de 14 ani, este dat disparut dupa ce marți, intre orele 15:00 - 16:00, a plecat de la un centru de plasament pentru copii cu dizabilitați din Oradea și nu mai revenit.

- - Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o actiune de control la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti ("SUUB"), care a vizat perioada 1 ianuarie 2017 - prezent, temele fiind realizarea veniturilor, cheltuielile, contractele de achizitii si investitiile in Blocul Operator Central.Potrivit…

- Corpul de control al prim-ministrului a constatat o serie de "deficiente si incalcari ale legii" in activitatea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989 (SSRML) in urma unei actiuni de verificare care…