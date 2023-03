Copil bătut fără milă de părinţii unui alt copil. Unde au fost surprinse scenele revoltătoare Scene revoltatoare au fost surprinse, joi seara, intr-un sat din judetul Timis. Un adolescent de 15 ani ar fi fost batut de parintii unui alt copil. Intreg scandalul ar fi pornit de la o discutie care ar fi avut loc intre mai multi copii. Intreg scandalul ar fi pornit de la o discutie intre mai […] The post Copil batut fara mila de parintii unui alt copil. Unde au fost surprinse scenele revoltatoare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

