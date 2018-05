Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.600 de persoane au fost retinute, in mai multe orase din Rusia, in cursul protestelor fata de politicile presedintelui Vladimir Putin, relateaza cotidianul The Guardian.Citește și: Cand va avea loc mitingul de un milion de oameni al PSD: partidul ofera transportul și mancarea Politia…

- Un copil a fost reținut la o manifestație impotriva lui Vladimir Putin care a avut loc in orașul Saratov. Baiețelul a strigat „el nu este regele nostru”, facand referire la președintele Federației Ruse. Polițiștii l-au prins, l-au urcat intr-o mașina și au dus spre o destinație necunoescuta, scrie Free…

- Activistii opozitiei din Rusia si mai multe ONG-uri sustin ca au sesizat peste o mie de nereguli la alegerile prezidentiale din Rusia efectuate cu scopul de a truca datele privind participarea la urne in scrutinul in care Vladimir Putin va castiga un nou mandat, relateaza site-ul France 24. …

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut, joi, de politie cand iesea de la stomatolog, anunta presa rusa . Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale din Rusia in ultimii ani, a fost retinut de politie si pe 29 ianuarie, in…