Copil accidentat grav de remorca unui tractor Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Lechința au intervenit miercuri la un eveniment sesizat prin 112, soldat cu ranirea unei persoane. ”La fața locului, polițiștii au constatat ca un tanar de 15 ani, din Fantanele, comuna Matei, in timp ce se afla pe un teren agricol, in extravilanul localitații Fantanele, a fost accidentat de remorca unui […] Articolul Copil accidentat grav de remorca unui tractor apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

