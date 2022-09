Copil accidentat de o mașină în Bistrița Polițiștii Biroului Rutier Bistrița au intervenit miercuri dupa-amiaza la un accident rutier, produs in municipiu și soldat cu ranirea unei persoane. Din verificarile efectuate, a reieșit faptul ca, in apropierea unei intersecții, dirijata cu sens giratoriu, un autoturism condus de un barbat, de 40 de ani, din Bistrița, a surprins și accidentat un minor de […] Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol: someseanul.ro

