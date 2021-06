Stiri pe aceeasi tema

- Peste 75 de mii de copii au parinți plecați la munca in strainatate. Este o cifra ingrijoratoare, iar impactul asupra acestor tineri va fi unul negativ, care se va vedea in mulți ani de aici incolo.

- Anxietatea adultilor in timpul pandemiei de COVID-19 a fost preluata de copii, potrivit unui raport special al Avocatului Poporului privind impactul pandemiei de COVID-19 asupra sanatatii mintale a copiilor, lansat joi. "Izolarea, carantinarea si inexistenta unei socializari reale, combinate…

- Parinții vor putea participa la festivitațile de sfarșit de an școlar ale copiilor, alaturi de elevi și cadre didactice, daca sunt vaccinați impotriva COVID-19, daca au test negativ sau daca au trecut prin boala. Ceremoniile trebuie organizate in aer liber. Prevederea se regasește in hotararea de joi…

- Comunicat de presa| Florin Roman, deputat PNL de Alba: 2500 lei brut pentru angajații din centrele rezidențiale, izolați preventiv la locul de munca, in timpul pandemiei de COVID-19 Peste 37.000 de persoane din centrele rezidențiale vor beneficia de prevederile legii, adoptata de Parlament, pe care…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, anunta ca unu din trei copii are cel putin un parinte la munca in strainatate, ea precizand ca sunt numeroase cazurile in care ambii parinti sunt plecati. Turcan sustine ca „dificultatile copiilor separati de parinti s-au adancit” in perioada…

- O femeie din Vintileasca trebuie sa explice și in fața judecatorilor atitudinea pe care ar fi avut-o fața de nepoata sa, dupa ce procurorii au concluzionat ca a agresat-o fizic și au decis sa trimita rechizitoriul in instanța. Femeia este acuzata de violența in familie, micuța care ar fi avut de patimit…

- "COVID-19 ar putea amplifica una dintre cele mai ingrijoratoare tendinte din regiunea europeana a OMS - cresterea obezitatii la copii", a declarat Hans Kluge, director regional al biroului OMS pentru Europa, citat de Agerpres .Potrivit oficialului OMS, supraponderalitatea si obezitatea sunt legate de…

- "Va rog sa fiti in continuare parteneri in acest efort comun al informarii corecte si al responsabilizarii romanilor, de a se vaccina in numar cat mai mare, pentru a ne intoarce la normalitate. Va doresc sa ramaneti mereu liberi, de partea adevarului si binelui public, independenti, sa informati corect…