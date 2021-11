Copiile cerute de instituțiile statului de la alte instituții, INTERZISE Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea prin care se interzice institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sa solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, in vederea solutionarii cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de catre entitati ale statului. Legea completeaza […] The post Copiile cerute de instituțiile statului de la alte instituții, INTERZISE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

