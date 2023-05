Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 107 din 18 mai 2023 COPIII VULNERABILI, MEREU IN ATENTIA POLITISTILOR Politistii de la Prevenirea Criminalitatii, Siguranta Scolara si Proximitate au fost astazi alaturi de copiii care au participat la evenimentul "Olimpiada Inocentilor", cu sfaturi si recomandari privind disparitiile Disparitiile…

- Un elev de la un liceu din Bistrița este cercetat penal, dupa ce a introdus in școala un pistol neletal, pentru a se da mare colegilor. Elevul a ascuns mai apoi pistolul intr-un coș de gunoi din școala. Polițiștii cerceteaza un elev din Bistrița pentru folosirea fara drept de obiecte periculoase. Aceștia…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea acționeaza permanent pentru cresterea gradului de siguranta in scoli, inclusiv pentru reducerea violenței fizice și psihologice (bullying). Astfel, in saptamana 1 – 5 mai a.c., polițiști din cadrul Biroului Siguranța Școlara și al Compartimentului…

- La data de 28 aprilie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au organizat și desfașurat o campanie de informare a cetațenilor, privind obligațiile ce le revin proprietarilor/deținatorilor de animale de companie, de pe raza comunei…

- In fiecare an, la ceas aniversar, polițiștii maramureșeni sarbatoresc alaturi de copii de toate varstele. In aceste zile, cu ocazia sarbatoririi Zilei Poliției Romane, au fost organizate mai multe activitați, sub titulatura Ziua Porților Deschise in orașele Seini, Sighetu Marmației, Baia Sprie și in…

- La data de 9 martie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au organizat și desfașurat o campanie de informare a cetațenilor privind obligațiile ce le revin proprietarilor/deținatorilor de animale de companie, fiind vizate 7 parcuri din municipiul Ploiești. Astfel, polițiștii au atras…

- Vin vești de ultima ora de la social-democrata aflata in fruntea Ministerului Familiei din Guvernul Ciuca. Aceasta a anunțat, marți, 7 martie, ca Legea prevenirii separarii copilului de familie a primit unda verde in Camera Superioara a Parlamentului. Gabriela Firea a transmis ca Senatul a aprobat Legea…

- In aceasta saptamana, politistii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii, dar si cei de la Siguranta Scolara au avut programate intalniri cu elevii de gimnaziu din mai multe unitati de invatamant ale judetului Buzau. Oamenii legii au abordat subiecte din competenta, prin prezentarea…