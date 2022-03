Stiri pe aceeasi tema

- Roman Abramovic (55 de ani), patronul rus al celor de la Chelsea, s-a hotarat sa se retraga de la carma echipei in contextul in care s-a scris ca este unul dintre apropiații lui Vladimir Putin și ar urma sa fie interzis in Marea Britanie. Abramovic a renunțat la conducerea clubului inca de la finalul…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat miercuri un bilant al primelor sapte zile al Razboiului din Ucraina – 498 de militari rusi ucisi si aproape alti 1.600 de militari raniti, relateaza AFP. ”1.597 dintre camarazii nostri (…) au fost ranti”, a precizat un purtator e cuvant al armatei ruse, Igor Konasenkov,…

- Vladimir Putin a inceput sa aresteze copii pentru ca au participat la proteste impotriva razboiului din Rusia, pe masura ce sprijinul pentru lider se prabușește. Au fost distribuite fotografii cu copii de școala primara intr-o duba de poliție dupa ce au participat la protestele impotriva invaziei Ucrainei.…

- Copiii școlii generale nr.5 din localitatea Deva au transmis un mesaj de incetare a razboiului din Ucraina intr-un mod cat de poate de inedit. Mai exact, ei au umplut gardul școlii cu zeci de porumbei din polistiren, unii albi alții colorați. ”Mesajul de la școala nr 5 din Deva, o emblema pentru toata…

- Spitalul Sfantul Sava pentru Recuperare Medicala și Ingrijiri Paliative ofera 6 locuri pentru ingrijirea și recuperarea medicala a 6 victime ale razboiului din Ucraina. Toate costurile de internare și ingrijire vor fi suportate de catre spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboiul din Ucraina a inceput sa faca tot mai multe victime printre civili. Cum s-a intamplat si sambata seara, 26 februarie, cand victime colaterale ale bombardamentelor trupelor rusesti au fost copiii.

- Rusia a invadat in aceasta dimineata Ucraina, tara in care a fost declarata stare de razboi. Efectele atacurilor s-au vazut imediat in Ucraina. O zona extrem de afectata a fost si langa Harkov, in orasul Ciuhuiiv, unde un bloc a fost devastat de o racheta ruseasca. Imagini asemanatoare au fost surprinse…

- Executivul SUA a ordonat familiilor diplomatilor americani aflati la Kiev sa paraseasca Ucraina "din cauza amenintarii continue cu o operatiune militara rusa", conform unui anunt facut duminica de Departamentul de Stat, informeaza AFP. Personalul local si cel neesential pot parasi ambasada…