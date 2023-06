Stiri pe aceeasi tema

- Bacalaureat 2023, sesiunea speciala, un singur candidat a promovat examenul cu media generala 10 The post Bacalaureat 2023, sesiunea speciala, un singur candidat a promovat examenul cu media generala 10 first appeared on Partener TV .

- BACALAUREAT 2023: Modele de subiecte la MATEMATICA și ISTORIE – proba obligatorie a profilului Bacalaureat 2023: Modele de subiecte la Matematica și Istorie – proba obligatorie a profilului. Examenul de Bacalaureat se desfașoara in luna iunie pentru elevii din clasele XII-XIII. Proba la Matematica sau…

- Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat, la data de 2 iunie 2023, in centrele de bacalaureat din mun. Chișinau sunt indemnați sa se prezinte la centrele de bacalaureat pana la ora 08:00. Asta in scopul asigurarii bunei desfașurari a probei de examen, anunța ministerul Educației.

- Niciun elev nu va ramane cu situatia scolara neincheiata si niciun elev care se afla in clasa a VIII-a sau a XII-a nu va ramane fara posibilitatea de a sustine examenul, fie Evaluarea Nationala, fie examenul de Bacalaureat, a anuntat luni ministrul Educatiei, Ligia Deca.

- Fostul consilier prezidential, liberala Adriana Saftoiu a declarat joi, la Craiova, ca sistemul isi bate joc de copiii surzi, in conditiile in care examenul de bacalaureat nu este adaptat pentru ei, desi exista o lege promulgata de doi ani, dar ministerul nu a emis pana acum normele de aplicare. Potrivit…

- Examenul de BACALAUREAT: Ce este acesta și cate probe dau absolvenții de liceu. SFATURI UTILE Examenul de BACALAUREAT: Ce este acesta și cate probe dau absolvenții de liceu. SFATURI UTILE Examenul de Bacalaureat este un examen național final, care se susține de catre elevii de liceu in Romania. Acesta…

- Aceste testari se organizeaza pentru elevii inscriși in clasele a VIII-a, care vor susține simularea naționala la Evaluarea Naționala 2023, dar și pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, care vor susține simularea naționala la examenul de Bacalaureat 2023. Astfel, simularea Evaluarii Nationale…

- MApN face INSCRIERI pentru invațamantul postliceal militar la Cluj. „Admiterea in instituțiile de invațamant postliceal militar – maiștri militari și subofițeri – are loc pe baza rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat. „Ierarhizarea candidaților se realizeaza strict in ordinea descrescatoare…