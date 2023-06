Copiii ucraineni refugiați în România ar putea primi alocație! Copiii refugiați din Ucraina care au venit in Romania ar putea primi alocații de stat, precum copiii romani. Parlamentarii USR au pus in dezbatere un proiect de lege prin care copiii refugiați din Ucraina sa beneficieze de alocație de la stat. Se propune modificarea a doua articole din lege, astfel incat sa existe alocație platita și „pentru copiii pentru care s-a stabilit masura de protecție temporara prevazuta la art. 131, din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania”. Este o forma de protecție pe care statul roman o acorda in cazul unui flux mare de persoane stramutate, care este stabilita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 12:10 - Reprezentanți sindicali: „Nu acceptam propunerile venite de la Guvern”.„Spunem un nu hotarat acestor propuneri, e greva pentru demnitate, este greva pentru respect. Vreau sa fac un gest. Aceasta carte reprezinta esența Romaniei educat, care, din pacate, devine un conținut lipsit de sens.…

- Aproape patru milioane de refugiati ucraineni beneficiaza, in acest moment, de protectie temporara in Uniunea Europeana, arata ultimele date Eurostat. Cei mai multi dintre ei, aproximativ 27%, se afla in Germania; in timp ce in alte tari numarul lor scade, in Romania creste. Din cei 3,9 milioane de…

- ”Comisia Europeana propune acordarea unei a doua transe de compensatii pentru fermierii romani, estimata la aproximativ 30 milioane de euro. Totodata, Comisia a decis sa activeze clauza de salvgardare pentru importurile de grau, porumb, floarea-soarelui si rapita, provenite din Ucraina. Masura va fi…

- Peste 4 milioane de refugiați ucraineni au intrat in Romania de la invadarea țarii vecine de catre Rusia, arata datele Poliției de Frontiera. In ultimele 24 de ore, au trecut frontiera in Romania 4.681 de cetateni ucraineni, astfel ca numarul total al refugiaților care au intrat in Romania din februarie…

- Guvernul Romaniei nu va taia programul de sustinere a cazarii si de protectie a refugiatilor ucraineni, ci il va „regandi”, dorind ca refugiații sa „inceapa sa devina independenti”, a afirmat luni, 3 aprilie, consilierul de stat Madalina Turza, citata de News.ro. Turza, coordonator strategic al asistentei…

- Copiii ucraineni aflati in prezent in 25 de țari au primit duminica aproape 600.000 de exemplare de manuale, ghiduri de studiu și carți de ficțiune, in cadrul evenimentului caritabil "O carte ucraineana pentru copiii ucraineni", a anuntat ministerul culturii si politicii informationale din Ucraina,…

- Comandamentul politiei ungare (ORFK) a anuntat sambata ca 5709 refugiati ucraineni au trecut vineri frontiera Ungariei cu Ucraina, iar alti 4186 au intrat in tara din Romania, transmite MTI, potrivit Agerpres.Politia a emis permise de sedere temporara, valabile timp de 30 de zile, pentru 52 de refugiati;…