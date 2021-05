Copiii uciși de conflictul din Gaza. Unii dintre ei visau să schimbe lumea FOTO Din cele 219 persoane care au murit în Gaza, cel puțin 63 sunt copii, potrivit ministerului Sanatații controlat de militanți. Dintre cele 10 persoane ucise în Israel, doi sunt copii, spune serviciul medical al țarii. BBC a relatat poveștile unora dintre copiii uciși de conflictul dintre Israel și Palestina.

Biden i-a cerut lui Netanyahu sa detensioneze astazi conflictul din Gaza

Copiii familiei al-Kawalek și imaginea pierderii



Când un atac aerian a lovit, duminica dimineața, strada al-Wihda din centrul orașului Gaza, se crede ca cel puțin 13 membri ai familiei extinse… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Karl Schembri, purtator de cuvant NRC (Norwegian Refugee Council): „Am lucrat cu acesti copii in cursul anului pentru a-i ajuta sa treaca peste traume, sa scape de cosmarurile pe care le au in fiecare noapte din cauza violentei de care sunt inconjurati.”Purtatorul de cuvant al Consiliului Norvegian…

- Aeronavele din Israel au lansat noi atacuri sambata in Gaza, iar militantii Hamas au raspuns cu tiruri de racheta, relateaza Reuters. Armata israeliana a afirmat ca raidurile au vizat o facilitate de informatii a Hamas si mai multe posturi de lansare de rachete din nordul enclavei, in timp ce ministerul…

- Zece palestinieni au fost ucisi, vineri, in Cisiordania ocupata, in timpul mai multor confruntari cu armata israeliana, potrivit unui nou bilant al Ministerului palestinian al Sanatatii, scrie AFP. Mare parte dintre palestinieni au fost ucisi de gloante de armata israeliana in timpul manifestatiilor…

- Zece palestinieni au fost ucisi, vineri, in Cisiordania ocupata, in timpul mai multor confruntari cu armata israeliana, potrivit unui nou bilant al Ministerului palestinian al Sanatatii, scrie AFP.

- Zece palestinieni au fost uciși vineri în Cisiordania ocupata în mai multe ciocniri cu armata israeliana, dupa o zi de ample proteste furioase, potrivit unui nou raport al ministerului palestinian al sanatații, potrivit AFP.Majoritatea acestor palestinieni au fost uciși cu de catre IDF…

- Patru militari ucraineni au fost ucisi in confruntari armate cu insurgenti separatisti prorusi produse vineri in estul Ucrainei, anunta Armata ucraineana, conform publicatiei Kyiv Post. Confruntarile...

- Razboiul din Siria, care intra in al 11-lea an al sau, s-a soldat pana acum cu cel putin 388.652 de morti, a anuntat duminica Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) intr-un nou bilant, informeaza duminica Agerpres.

- Peste 6.400 de civili au fost executati sumar si prezentati ca ucisi in lupta in Columbia, de trei ori mai mult decat era estimat pana acum in acest scandal al „falsilor pozitivi”, cel mai grav implicand armata in aproape sase decenii de razboi intern, relateaza Agerpres.