- In fiecare an, ”Ziua Internationala a Copiilor Disparuti” este marcata pe 25 mai si este dedicata copiilor plecati voluntar, rapiti sau rataciti, facand un apel la responsabilitate si solidaritate umana.

- Nu avem incredere in invatamant și in dascali. Daca elevul ia o nota mica, este clar: profesorul are ceva cu el. Daca ni se uita cineva urat la odrasla, imediat dispare increderea in resursa umana care se regaseste in acest sistem. Sigur, si multi profesori sunt cum sunt, niste roboti care…

- Copiii cu forme grave de diabet zaharat si cu alte afectiuni ce determina o deficienta functionala de nutritie pot fi incadrati in gradul de handicap grav, chiar daca au varsta mai mare de sapte ani, potrivit unei hotarari judecatoresti definitive. Prin hotarare s-a anulat, din Ordinul comun al Ministerului…

- Proiect bomba în Parlament. O inițiativa legislativa intrata în dezbatere la Senat propune ca vârsta de pensionare va putea fi aceeași pentru toți angajații din România, indiferent de sex.

- Deputații au adoptat, miercuri, o inițiativa legislativa care extinde invațamantul obligatoriu de la 12, la 15 clase. Astfel, frecventarea gradiniței, incepand cu grupa mijlocie, devine obligatorie.

- Vicepresedintele PNL Florin Citu, presedinte al Comisiei economice din Senat, a afirmat sambata, la Pitesti, ca forta de munca si fiscalitatea sunt principalele probleme ridicate de oamenii de afaceri romani. „Forta de munca si fiscalitatea sunt cele doua probleme care vad ca vin cel mai des…

- CHIȘINAU, 17 mart — Sputnik, C.S. Copii din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni, care merg în grupa mare a gradiniței, au fost vaccinați fara consimțamântul parinților, adica forțat. Acest lucru i-a scandalizat pe parinții care au aflat post factum despre cel întâmplate…