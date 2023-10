Copiii sub 16 ani, interzis la rețelele sociale fără acordul părinților Copiii cu varsta sub 16 ani nu pot avea acces la rețelele sociale fara acordul parinților, potrivit unui proiect de lege. Proiectul de lege privind controlul parental pentru accesul copiilor pana la varsta de 16 ani pe rețelele de social media a fost prezentat marți, la Senat de inițiatoarea sa, Nicoleta Pauliuc, presedinta Comisiei de […] The post Copiii sub 16 ani, interzis la rețelele sociale fara acordul parinților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii cu varsta sub 16 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale fara acordul parinților, potrivit unui proiect de lege pregatit de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc. Inițiativa a fost prezentata marți in cadrul unei dezbateri organizate la Senat, la care a participat și ministrul Educației, Ligia…

- Senatoarea PNL, presedinta Comisiei de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, Nicoleta Pauliuc a declarat marti, in cadrul prezentarii proiectului de lege privind controlul parental pentru accesul copiilor pana la varsta de 16 ani, ca mediul online este un sat fara caini iar copiii nostri,…

- Copiii si adolescentii sub 16 ani ar putea avea acces la rețelele sociale doar cu acordul parintilor. Initiativa apartine unei senatoare PNL care a scris un proiect de lege, menit sa creasca siguranta copiilor in mediul on-line. Tinerii cu o varsta sub 16 ani ar putea avea acces la retelele sociale…

- Copiii cu varsta sub 16 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale fara acordul parinților, potrivit unui proiect de lege pregatit de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc. Inițiativa a fost prezentata marți in cadrul unei dezbateri organizate la Senat, la care a participat și ministrul Educației, Ligia…

- Copiii sub 16 ani și-ar putea face cont pe rețelele sociale doar cu acordul parinților – proiect al unei senatoare PNL Copiii sub 16 ani și-ar putea face cont pe rețelele sociale doar cu acordul parinților – proiect al unei senatoare PNL Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, care este și președinta comisiei…

- Potrivit unui proiect de initiativa legislativa lansat in dezbatere de Nicoleta Pauliuc, presedinta Organizatiei Femeilor Liberale, accesul minorilor sub 16 ani in social media ar putea avea loc doar in baza unui acord explicit exprimat de catre parinti. Un astfel de proiect are ca scop protejarea copiilor…

- Conform inițiatoarei, noua legislație iși propune combaterea efectelor psihologice și neurologice nocive generate de supraexpunerea la ecrane și dependența de online in randul copiilor, inclusiv anxietate, depresie și tendințe de izolare sociala; a activitaților infracționale online la care sunt expuși…