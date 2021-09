Stiri pe aceeasi tema

- Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 și 12 ani nu vor mai fi nevoiți sa prezinte un test COVID-19. Este decizia Comitetului pentru Situații de Urgența care a adoptat Hotararea numarul 73 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19.In hotarare este…

- Guvernul va adopta in sedinta de joi o hotarare, la propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prin care copiii cu varste intre 6 si 12 ani sa nu mai fie testati pentru accesul la anumite activitati in localitatile unde rata de incidenta COVID depaseste

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, joi, hotararea prin care propune urmatoarele masuri: fara certificat verde pentru copiii pana in 12 ani, carantina de noapte in weekend de la incidenta de 6 la mie doar pentru nevaccinati, accesul la restaurantele din malluri cu certificatul verde…

- Certificatul verde va fi obligatoriu in restaurante, la nunți și la activitați in spații inchise incepand de luni. Utilizarea documentului a fost aprobata vineri de Guvern. Masura se va aplica doar in localitațile in care rata de infectare este cuprinsa intre 3 și 6 persoane la mia de locuitori. Certificatul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat joi hotararea prin care se introduce certificatul verde COVID-19 daca rata de infectare trece de 3 la mie, dar nu depașește pragul de 6. Astfel, activitatea restaurantelor, cinematografelor, instituțiilor de spectacole nu va fi inchisa,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat joi hotararea prin care se introduce certificatul verde COVID-19 daca rata de infectare trece de 3 la mie... The post Hotarare CNSU: Certificatul verde COVID pentru acces in restaurante și la evenimente daca rata de infectare trece de 3…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a luat decizia, in cadrul ședinței de astazi, 16 septembrie, ca certificatul verde sa devina obligatoriu in toate zonele unde rata de infectare depașește 3 la mia de locuitori. In cursul zilei de maine va avea loc o ședința de Guvern unde va fi luata decizia finala…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a luat decizia, in cadrul ședinței de joi, ca certificatul verde sa devina obligatoriu in toate zonele unde rata de infectare depașește 3 la mia de locuitori. In cursul zilei de maine va avea loc o ședința de Guvern unde va fi luata decizia finala cu privire la acest…