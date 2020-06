Copiii spun lucruri… divine Se spune ca din gura copiilor aflam uneori adevaruri… divine, iar de la copii ar trebui sa reinvațam ce inseamna bunatatea, daruirea de sine, sprijinirea aproapelui, dragostea, sa redescoperim relația omului cu divinitatea. Imaginația si spiritul lor de observație ne pun uneori in dificultate, dar cel mai adesea ne ajuta sa redescoperim zambetul și chiar […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interimar al PSD, „PSD a fost corect cu Eugen și ar trebui sa se gandeasca la acest lucru”. „Și eu am avut pareri contrare cu Liviu Dragnea. Mi-am primit pedeapsa. Nu voi exclude din partid. Insa Eugen nu intelege ca deciziile se iau in partid. Parca insista sa ne spuna ca „Copiii spun lucruri…

- Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, susține ca și-ar dori ca Eugen Teodorovici, senator PSD, sa candideze la șefia social-democraților. „PSD a fost corect cu Eugen și ar trebui sa se gandeasca la acest lucru”, a punctat Marcel Cioalcu, dupa ce l-a acuzat pe Teodorovici ca „nu ințelege ca deciziile…

- Casa in care locuiau a fost distrusa de un incendiu, in luna februarie. V-ați mobilizat exemplar și noua casuța pentu Loredana și copiii ei prinde contur. Mai e nevoie de cateva lucruri. Ajutam? Un puternic incendiu a avut loc la Domnești, in luna februarie. O casa, și acoperișul celei de-a doua, au…

- Omul de afaceri reghinean Gabriel Toncean, a anuntat pe o retea de socializare ca va dona 30 de tablete pentru copiii defavorizati din Reghin, in contextul noii desfasurari a procesului de invatamant la distanta. „Educația copiilor noștri reprezinta o prioritate pentru mine! Trebuie sa recunoaștem,…

- Virgil Ianțu (49 de ani), prezentatorul emisiunii “Caștiga Romania”, de la TVR 2, muncește in televiziune de fix 20 de ani, fiind gazda mai multor show-uri cu audiențe uriașe, precum “Copiii spun lucruri trasnite” și “Vrei sa fii milionar? “, de la Prima TVnoteaza click.ro. Deși emisiunea cu cei mici…

- De asemenea, premierul Edouard Philippe a prezentat duminica principiile unei iesiri lente din carantina incepand cu 11 mai. Francezii se gandesc deja la primele lucruri pe care le vor face odata ieșiți din izolare. – Imi voi imbrațișa copiii. E adevarat, poate parea ceva banal, dar cu siguranța voi…

- Unele țari incep sa relaxeze restricțiile și sa le permita oamenilor sa se intoarca, cel puțin parțial, la activitatea normala. Este și cazul Franței, unde oamenii se gandesc deja la primele lucruri pe care le vor face odata ieșiți din izolare.

- Se spune ca un lider autentic nu calca niciodata pe poteci batatorite si este capabil sa-si asume cele mai mari provocari, dar si esecurile. Viata unui lider pe care l-ai urma neconditionat are cateva secrete. Sunt exact acele lucruri pe care ei le fac altfel, le gandesc altfel si le pun in…