- Trei case de tip familial construite de Fundatia SERA Romania pentru copiii aflati in Centrul de plasament de la Olteni, care se va desfiinta, au fost finalizate si preluate de Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, au anuntat joi autoritatile locale. Presedintele Consiliului…

- In data de 29 iunie 2021 s-au implinit treisprezece ani de la intronizarea primului episcop ortodox roman al Australiei și Noii Zeelande, Preasfințitul Parinte Mihail. Evenimentul a avut loc in Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Melbourne, actualmente catedrala episcopala. Preasfintitul…

- Prima gradina comunitara de legume si fructe din Oradea a fost amenajata, pe strada Sofiei, de Asociatia Grund Community, care a organizat aici pentru oradeni diverse ateliere de instruire practica in domeniul gradinaritului sustenabil, fiind unul din cele zece proiecte implementate prin programul…

- Este vorba de Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Maria Montessori din Constanța, care a fost inclus in cea mai recenta campanie sub egida Music for Autism. Copiii cu nevoi speciale care urmeaza cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Maria Montessori din Constanța au la dispoziție,…

- Patru barbati cu varste cuprinse intre 25 si 51 de ani sunt cercetati pentru ultraj in urma unui incident petrecut in piata agroalimentara din comuna Matca, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, echipe complexe formate din politisti si reprezentanti…

- Scandal la Matca, in judetul Galati. Mai multi inspectori care efectuau un control in piata agroalimentara localitate au fost alungati huiduiti de comercianti. Inspectorii au fost bruscati si a fost nevoie de interventia jandarmilor.

- Pana la sfarșitul lunii aprilie 2021, in toate eparhiile Bisericii Ortodoxe Romane, s-a desfașurat etapa eparhiala a Concursului Național Catehetic „Biserica, familia romanilor de pretutindeni”. In Arhiepiscopia Romanului și Bacaului, evaluarea și premierea celor mai bune proiecte dezvoltate…