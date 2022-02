Stiri pe aceeasi tema

- Clinica de Neuropsihiatrie Infantila din cadrul Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”, aflata pe strada Corbului din Timișoara, are caloriferele doar ușor dezmorțite. Pacienții și aparținatorii nu au apa calda de joi, ne-a spus mama unui baiețel sub protecția anonimatului. „Caloriferul e doar calduț și…

- Trei copii infectati cu virusul SARS-CoV-2 sunt internati la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" din Timisoara, intrucat in spitalele cu profil pediatric din municipiu nu mai sunt locuri, a declarat, marti, seful Sectiei de Boli Infectioase a unitatii sanitare, dr.…

- Copiii si profesorii indura frig in mai multe scoli din Timisoara. Mai multi directori au informat Inspectoratul ca in unele sali de clasa sunt si temperaturi de 15 grade, iar asta face extrem de dificila desfasurarea cursurilor. Astfel de probleme sunt la Colegiul Grigore Moisil, Liceul Teoretic Dositei…

- Zeci de pacienti diagnosticati cu cancer, internati la Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal din Timisoara, sunt nevoiti sa stea in frig, la temperaturi de 13-16 grade Celsius, dupa ce compania de termoficare Colterm a decis sa furnizeze agent termic la o temperatura scazuta din cauza lipsei banilor.…

- Culmea cinismului și a bataii de joc este atinsa, in aceste zile, la Timișoara! In timp ce Klaus Iohannis a lansat, la Palatul Cotroceni, Planul national de combatere a cancerului, zeci de pacienti diagnosticati cu cancer, internati la Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal din Timisoara, sunt…

- "Ideea nu e de acum, e din primavara, tot cu pacientii Covid, dar acum pur si simplu am considerat ca e momentul pentru ca am avut o toamna cu prea multe condoleante, cu prea multa suferinta, prea multa boala si prea multa moarte", a afirmat Dana Tulbure, director de ingrijiri in cadrul Spitalului de…

- O echipa medicala condusa de managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, Lucian Eva, a efectuat o interventie chirurgicala in timpul careia a fost extirpata o tumora de mari dimensiuni localizata la nivelul creierului. Lucian Eva a declarat ca tumora era situata intr-o zona a creierului extrem…

- Mai multi medici rezidenti din Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului „Victor Babes” din Timisoara au facut o postare pe pagina de Facebook prin care explica patru mituri legate de vaccinarea anti-COVID. De asemenea, acestia au postat si decizia lor de a merge din casa in casa pentru a le explica…