Clinica de Neuropsihiatrie Infantila din cadrul Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”, aflata pe strada Corbului din Timișoara, are caloriferele doar ușor dezmorțite. Pacienții și aparținatorii nu au apa calda de joi, ne-a spus mama unui baiețel sub protecția anonimatului. „Caloriferul e doar calduț și noaptea e și mai frig, apa calda nu e deloc, […] Articolul Copiii și mamicile indura frigul la secția NPI a spitalului de copii din Timișoara. Liga Vest aduna iarași pilote UPDATE Directorul medical a trimis fotografii cu termometre avand 28 de grade, in saloane a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro…